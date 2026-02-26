Henrique Braun es un empresario y alto ejecutivo estadounidense-brasileño con una larga trayectoria en The Coca-Cola Company, una de las compañías de bebidas más grandes del mundo. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Henrique Braun?

Henrique Braun es actualmente Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones (Chief Operating Officer) de Coca-Cola, supervisando todas las unidades operativas de la empresa a nivel mundial. El 31 de marzo de 2026 asumirá oficialmente como Director Ejecutivo (CEO) de la compañía, sucediendo a James Quincey.

¿Qué edad tiene Henrique Braun?

Henrique Braun nació en 1967, por lo que en 2026 tiene aproximadamente 57 años; sin embargo, se desconoce la fecha exacta.

¿Henrique Braun tiene esposa?

No hay información pública sobre si Henrique Braun tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Henrique Braun?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Henrique Braun tiene hijos?

No hay información pública sobre si Braun tiene hijos, pues la información disponible se centra en su carrera.

¿Qué estudió Henrique Braun?

Henrique Braun tiene una licenciatura en Ingeniería Agrícola por la University Federal of Rio de Janeiro, Brasil, además de un master of Science (M.S.) por Michigan State University y un MBA (Master of Business Administration) por Georgia State University.

¿En qué ha trabajado Henrique Braun?

Henrique Braun ha desarrollado toda su carrera profesional en The Coca-Cola Company, desde que ingresó en 1996 en Atlanta, y ha ocupado múltiples cargos como: