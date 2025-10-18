Hoy se disputó el partido entre Nottingham Forest y Chelsea, correspondiente a la Jornada 8 de la Premier League en el que los Blues se impusieron por goleada de 0-3, mismo que provocó que el equipo local despidiera a su DT a tan solo 39 días de haber tomado el cargo.

De acuerdo con medios locales, la destitución de Ange Postecoglou como entrenador del Nottingham Forest de la Premier League ocurrió apenas 19 minutos después de haber terminado el partido.

El club inglés que perdió contra el Chelsea incluso comunicó la decisión de destituir a su ahora ex DT a través de sus redes sociales.

“Nottingham Forest Football Club confirma que tras una serie de resultados y actuaciones decepcionantes, Ange Postecoglou ha sido relevado de su cargo como entrenador principal con efecto inmediato. El club no hará más comentarios por el momento”, escribió el Nottingham Forest en su cuenta de X sobre el despido del entrenador.

Récord negativo: Equipo de la Premier League despide a su DT tras solo 39 días en el cargo

Ange Postecoglou estuvo en el Nottingham Forest solo 39 días y su paso por el club inglés de la Premier League no fue lo que se esperaba, ya que en ocho partidos bajo su dirección técnica, el equipo no logró ningún triunfo, pues solo sumó dos empates y seis derrotas.

Entre los tropiezos más importantes fue la eliminación de la Carabao Cup a manos del Swansea City, equipo de la Championship, un empate y una derrota en la Europa League, además de haber conseguido solo un punto en las últimas cinco jornadas de la Premier League.

La estancia del ahora ex DT del Nottingham Forest fue la segunda más corta en la historia de la Premier League. Ahora, el equipo deberá buscar a su tercer entrenador de la temporada debido a que hace poco más de un mes también despidió a Espirito Santo por discrepancias con la directiva del club.

No dejaron que el DT llegara al vestidor con sus jugadores del Nottingham Forest

De acuerdo con varios reportes, Ange Postecoglou fue informado de su despido en el túnel del estadio cuando terminó el partido entre Nottingham Forest y Chelsea, antes incluso de dirigirse al vestuario con sus jugadores.

Posteriormente, se le vio abandonar el estadio con una bolsa en mano tras saludar a un aficionado en el estacionamiento.