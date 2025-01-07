Desde que la Bomba Rodríguez renunció a la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola quedó de encargado, además de su puesto en la Liga MX.

Al parecer, el cargo de Mikel Arriola en la Federación Mexicana de Futbol sería de manera interina. Sin embargo, anunció a un nuevo director que viene de la Liga MX. Es decir, estos dos ya se conocen de tiempo.

Recordemos que, de nuevo, la FMF sigue sin una cabeza y sin proyecto. La Bomba Rodríguez llegó después del Mundial del 2022 y prometió muchas cosas de cara al 2026.

Una Selección más organizada, jugadores jovenes en Europa. Aunque lo sentenció fue el proponer un fondo de inversión para todos los equipos de la Liga MX, esto hizo que no se lograrán poner de acuerdo y no se diera, hasta el momento.

Es por eso que menciono que todo podría comenzar de nuevo, el próximo que llegue puede tener ideas completamente diferentes.

FMF anuncia a nuevo director que viene de la Liga MX y no es Mikel Arriola

Veamos lo que publicaron: “La FMF informa: El comisionado interino de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, designó al periodista y comunicador Isidro Chávez Castillo como director general de comunicación estratégica y relaciones públicas de FMF y la Liga MX.”

¿Quién es Isidro Chávez Castillo? el nuevo director que anunció Mikel Arriola

Isidro Chávez Castillo es el nuevo director general de comunicación estratégica y relaciones publicas de la FMF, ya lo venía haciendo en la Liga MX desde 2021.

Además, es maestro de comunicación por la Universidad Iberoamericana y Licenciado por la Escual de Periodismo “Carlos Septién García”. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en medios, comunicación y RP.

En su perfil podemos encontrar lo siguiente: “40 años de experiencia en medios de comunicación, relaciones públicas y comunicación gubernamental estratégica (en sector salud, agrícola y de género) que facilitan acceso, influencia real en agenda pública, manejo de crisis en redes sociales y medios tradicionales, marketing digital, comunicación interna efectiva, diseño de gabinetes, estudios de mercado y foros de promoción, todo para empoderar a compañias, instituciones y gobiernos”