Club Necaxa sorprendió a todos y anunció la venta de un jersey alternativo en el que el gran protagonista es Deadpool. La colección es espectacular y para todos los fanáticos de los Rayos, aquí les decimos precio y dónde comprarla.

Club Necaxa, en colaboración con Pirma, lanzaron un espectacular jersey alternativo en el que los colores y la imagen de Deadpool son los grandes protagonistas.

“¡Esto no es un simulacro! Esto es la octava maravilla del mundo, limitada y con el poder de hacer que tu crush te regale chimichangas”, fue el mensaje de Pirma para presentar el espectacular jersey.

El jersey ya está a la venta en tiendas físicas y en su versión digital, los costos son accesibles y hay otros accesorios que forman parte de la inesperada colección.

El espectacular jersey de Necaxa y Deadpool

A través de redes sociales, Club Necaxa presentó un jersey alternativo en el que luce la imagen de Deadpool. En la camiseta predomina el color rojo con vivos en negro; además, se puede apreciar las siluetas del superheroe de Marvel.

¿Dónde comprar la camiseta de Necaxa con Deadpool?

La colección de Deadpool la puedes conseguir en la tienda oficial de los Rayos del Necaxa, tanto en su versión física como la página web. Entre los accesorios que encontrarás se encuentra el jersey alternativo para adulto y niño, pijama, calcetines, pulsera, libreta y hasta tazas.

El precio del jersey alternativo de Necaxa con Deadpool es de $1599 pesos mexicanos, mientras que la camiseta para niños está en $1199.

En cuanto a la pijama para niño del Necaxa, el precio es de $1099 y las calcetas están en $239.

¡Esto no es un simulacro! 🚨💥 Esto es la octava maravilla del mundo, limitada y con el poder de hacer que tu crush te regale chimichangas. 🌮 🫶



Jersey disponible online → https://t.co/VjqZS8OKnE

Tiendas PIRMA Aguascalienteshttps://t.co/Y5YcJ0PbNF#MaximumEffort |… pic.twitter.com/j4mELUVX9m — PIRMA (@Pirma_Oficial) December 12, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Necaxa en la Liga MX?

Con Fernando Gago en el banquillo, Necaxa tuvo un torneo para el olvido y finalizó lejos de puestos de clasificación. Lo ocurrido en el semestre provocó cambios en la institución y nombraron al uruguayo Martín Varini como su nuevo estratega.

Varini llegó a Necaxa luego de su paso con FC Juárez, el uruguayo llegó a la escuadra fronteriza hasta el Play-In de la Liga MX.

El Clausura 2025 iniciará la segunda semana de enero, por lo que en menos de un mes veremos a los Rayos en acción.