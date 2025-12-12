Tigres tomó ventaja en la Final del Apertura 2025 sobre Toluca, y va en busca de su noveno campeonatos en la Liga MX. Revisa todas las finales ganadas como visitante de los felinos en torneos cortos.

Final Liga MX 2025: Las finales ganadas como visitante por Tigres en torneos cortos

Cuatro finales ha ganado Tigres como visitante en la era de torneos cortos de la Liga MX, situación que podría ocurrir ante Toluca en la Final del Apertura 2025.

La final del Clausura 2023 es la más reciente que ha ganado en torneos cortos Tigres en calidad de visitante, lo hizo venciendo a Chivas en el Estadio Akron.

Tigres vence a Pumas en calidad de visitante para ganar la Final de la Liga MX

En el año 2015, Tigres sufrió en el partido de vuelta de la Final con Pumas, pero en la tanda de penaltis venció como visitante a los felinos del Pedregal.

En el Apertura 2017, Tigres superó como visitante a Rayados 2-1 en el Estadio BBVA. Más adelante, en el Clausura 2019, Tigres se impuso en León a La Fiera local.

Hay que recordar que, Tigres ganó dos finales como visitante en torneo largos: En 1977-78 venció a Pumas, y en 1981-82 al Atlante.

Los títulos de Tigres jugando como visitante en torneos cortos de Liga MX:

2015 | Pumas vs Tigres | Estadio Olímpico Universitario 2017 | Rayados vs Tigres | Estadio BBVA 2019 | León vs Tigres | Estadio León 2023 | Chivas vs Tigres | Estadio Akron

Final Liga MX 2025: Esto necesita Tigres para ganar su noveno campeonato

Tigres necesita mantener la ventaja global en el marcador de la Final de la Liga MX, para conseguir su noveno campeonato en el futbol mexicano.

En caso de que Toluca gane la Final de vuelta por la mínima diferencia, y con eso, empate el marcador global, el partido se iría a tiempos extras.

Si en los tiempos extras no hay ganador, habrá serie de penaltis para definir al campeón de la Liga MX en su Apertura 2025.

Estos son algunos de los resultados que le daría el campeonato a Tigres en la Liga MX:

Toluca 0-0 Tigres

Toluca 1-1 Tigres

Toluca 2-2 Tigres

Toluca 3- 3 Tigres

Ganar por cualquier marcador la Final de vuelta le daría de manera más clara, su noveno campeonato de Liga MX a Tigres.