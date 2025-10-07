El torneo Apertura 2025 de la Liga MX empieza a entrar en su fase definitiva y hay equipos que están más cerca de confirmar su eliminación que de aspirar a la siguiente ronda, como el caso de Necaxa, que incluso ya tendría definido el futuro de Fernando Gago en la dirección técnica.

El torneo de Necaxa ha quedado muy por debajo de las expectativas y lejos de lo que mostraron apenas el torneo pasado en el que llegaron hasta los cuartos de final. Hoy, de la mano de Fernando Gago, los Rayos son penúltimos de la clasificación general con nueve puntos.

Hoy en día la presión ya es notoria en Fernando Gago toda vez que ha llegado a engancharse con periodistas en conferencia de prensa, situación que ha dado de hablar incluso en su natal Argentina, donde criticaron su actitud.

¿Qué hará Necaxa con Fernando Gago?

Ante el momento negativo que se vive en Necaxa, Fernando Gago podría tener las horas contadas en el club. Y es que según lo compartido por el periodista David Medrano, la directiva de los Rayos no dará un golpe de timón en este momento porque el torneo está avanzado, pero al no ver futuro en este proyecto, optarían por cesarlo al acabar la campaña.

Dicho esto, Fernando Gago saldría de Necaxa dentro de unos meses e incluso, en Aguascalientes ya buscarían algunas opciones para que otro entrenador tome el cargo con miras al Clausura 2026.

De tal forma, Gago terminaría de manera negativa su segunda experiencia en el futbol mexicano toda vez que con Chivas al menos logró llegar a semifinales en el Clausura 2024, cuando fue eliminado por América y ahora, con Necaxa, pelean por no terminar el torneo como moleros.

Gago y Cristante terminarán el torneo. Necaxa y Puebla buscan técnico para el próximo campeonato. pic.twitter.com/RwTarkLAOj — david medrano felix (@medranoazteca) October 7, 2025

El técnico que perdería su trabajo junto a Fernando Gago

Vale resaltar que, según la información compartida por David Medrano, Fernando Gago no sería el único técnico que saldría de su cargo al concluir el campeonato.

Otro que está en plataforma de salida es Hernán Cristante, quien tampoco ha podido levantar el barco de La Franja e incluso, ya cayó hasta el último lugar. En su caso, la directiva de los Camoteros tienen la misma perspectiva que la De Necaxa con Fernando Gago en el sentido de que no hay futuro en el proyecto.

De tal forma, Fernando Gago y Hernán Cristante serían entrenadores próximos a ser cesados en la Liga MX.