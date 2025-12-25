El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está cada vez más cerca y el próximo mes de marzo, las mejores novenas del mundo se enfrentarán en un torneo que reunirá a muchos de los mejores peloteros de la MLB que representarán a sus respectivos países, como los casos de Shohei Ohtani con Japón y Randy Arozarena con México.

Este certamen es organizado por la MLB y en su sexta edición, se llevará a cabo en tres países de forma simultánea entre el 5 y 17 de marzo del 2026. Estados Unidos, Japón y Puerto Rico serán los países que reciban al Clásico Mundial de Beisbol 2026 que tendrá no solamente a los ya mencionados Shohei Ohtani y Randy Arozarena, esto debido a que ya hay al menos más de 20 peloteros confirmados para participar.

Son 16 equipos los que van a jugar el Clásico Mundial de Beisbol 2026: Corea del Sur, Japón, China Taipéi, Gran Bretaña, Israel, Italia, Países Bajos, República Checa, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Brasil y Australia.

Los jugadores de Grandes Ligas confirmados para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Como ya se mencionó, hay varios jugadores de Grandes Ligas confirmados para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y bien vale la pena hacer un recuento de los que podremos ver jugar en este torneo a partir del próximo mes de marzo.

Aaron Judge (Yankees)

Bryce Harper (Phillies)

Tarik Skubal (Tigers)

Paul Skenes (Pirates)

Cal Raleigh (Mariners)

Will Smith (Dodgers)

Gunnar Henderson (Orioles)

Brice Turang (Brewers)

Elly de la Cruz (Reds)

Fernando Tatis Jr. (Padres)

Manny Machado (Padres)

Kyle Schwarber (Phillies)

Shohei Ohtani (Dodgers)

Randy Arozarena (Mariners)

Jarren Duran (Red Sox)

Dean Kremer (Orioles)

Garrett Stubbs (Phillies)

Vinnie Pasquantino (Royals)

Mark Vientos (Mets)

Francisco Lindor (Mets)

Salvador Pérez (Royals)

Se espera que algunos otros beisbolistas de Grandes Ligas confirmen en las siguientes semanas su presencia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con las diferentes novenas participantes.

¿Cómo se jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se jugará en cuatro grupos repartidos en cuatro ciudades de los tres diferentes países que serán sedes del torneo.

El Grupo A del Clásico Mundial de Beisbol 2026 jugará en San Juan de Puerto Rico, el Grupo B se desarrollará en Houston, Estados Unidos, el Grupo C tendrá lugar en Tokio, Japón y finalmente, el Grupo D se jugará en Miami, Estados Unidos, junto con los Cuartos de Final, Semifinales y Final.

En el Grupo A se ubican Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia; en el Grupo B se enfrentarán Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil; en el Grupo C se encuentran Japón, Australia, Corea del Sur y China Taipéi; mientras que en el Grupo D van Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.