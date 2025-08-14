Una de las jugadas más espectaculares que puede haber en el beisbol es el Triple Play, aunque no es muy común que suceda; sin embargo, esta vez se la aplicaron al que actualmente es considerado para algunos el mejor beisbolista de la historia: Shohei Ohtani.

Los Dodgers se enfrentaron el martes de 12 agosto a los Angels en el segundo partido de su serie celebrada en Anaheim y durante la parte alta de la sexta entrada, el equipo de Los Ángeles conectó dos imparables que pusieron en bases a Miguel Rojas y Dalton Rushing. Después de eso, venía el turno al bate para el llamado mejor beisbolista de la historia, quien sufriría el Triple Play.

Desde la lomita, Brock Burke tenía la misión de apagar el fuego, pero no sería sencillo con Shohei Ohtani delante de él. El tres veces MVP sacó una bola que fue impactada por el japonés, pero el parador en corto Zach Neto detuvo la línea y de paso, pisó segunda para anular a Rojas y posteriormente, tiró a la inicial, donde Nolan Schanuel ponchó a Rushing para completar el Triple Play.

Triple Play histórico para los Angels

Es importante resaltar que este Triple Play resultó histórico para la franquicia de los Angels toda vez que esta es la octava ocasión en toda su existencia que ejecutan una acción de este tipo y se la aplicaron a Shohei Ohtani, quien fuera su jugador hasta hace un par de años.

Cabe resaltar que en este Triple Play histórico estuvo presente el primera base Nolan Schanuel, quien puede presumir que también participó en la más reciente triple matanza que los Angels habían aplicado, esto en agosto del 2023, cuando se enfrentaron a los Rays en St. Petersburg.

En aquel entonces, Schanuel ejecutó el segundo out desde la primera base y luego tiró hacia Home, donde Logan O´Hoppe le hizo el tercer out a Yandi Díaz, quien buscaba subir a la pizarra la carrera que podía poner en ventaja a Tampa Bay.

¿Cómo le fue a los Angels en su serie contra los Dodgers?

Este miércoles 13 de agosto se celebra el tercer juego de la serie entre Angels y Dodgers, los dos anteriores terminaron con un resultado favorable a los de Anaheim por marcadores de 7-4 y 7-6, por lo que de ganar, barrerían con el equipo de Los Ángeles.

En lo que respecta a sus posiciones, los Angels marchan en el penúltimo lugar de la división oeste de la Liga Americana por debajo de Rangers, Mariners y Astros; en tanto, los Dodgers son segundos en la división oeste de la Liga Nacional, solamente por debajo de los Padres de San Diego.

Una vez terminada esta serie, los Angels se enfrentarán a los Oakland Athletics en Raley Field durante el fin de semana. Por su parte, los Dodgers harán lo propio contra los Padres de San Diego del 15 al 17 de agosto en Dodger Stadium.