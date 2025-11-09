La Fiscalía de Brooklyn acusó formalmente a dos pitchers de los Cleveland Guardians, puntualmente Emmanuel Clase y Luis Ortiz, peloteros de Grandes Ligas que se enfrentan a acusaciones por fraude, conspiración y soborno, todo en torno a apuestas en el beisbol de Estados Unidos.

Con base en a la acusación de 23 páginas elaborada por el Distrito Este de Nueva York, existía un elaborado plan en el que los pitchers de los Guardians lanzaban bolas de manera intencional para encaminar apuestas y con ello, los apostadores pudieran poner en juego su dinero con respecto a si los pitcheos serían con bola o strike.

MLB coopera en investigación contra pitchers por amaño

Por medio de un comunicado que la MLB proporcionó a la cadena televisiva ESPN en Estados Unidos, confirmaron que desde las Grandes Ligas contactaron a las autoridades federales desde que se supo del inicio de esta investigación contra los pitchers por amaño para ponerse a disposición en este proceso.

Cabe mencionar que la MLB ya sabe que Luis Ortiz fue uno de los dos pitchers arrestados por amaño y recalcó que la investigación seguirá su proceso hasta esclarecer todo lo sucedido.

“La MLB contactó a las autoridades federales al inicio de la investigación y ha cooperado plenamente durante todo el proceso. Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa”, expresaron en el comunicado.

BREAKING: The Department of Justice has charged two Cleveland Guardians pitchers, Luis Ortiz and Emmanuel Clase, in sports betting and money laundering conspiracy. pic.twitter.com/c5narUTgKr — Pablo Torre 👀 (@PabloTorre) November 9, 2025

¿Cuándo hubo amaño de los pitchers de Guardians en MLB?

Es importante mencionar que, con base en el expediente elaborado en contra de los pitchers de Guardians, Luis Ortiz habría recibido 5 mil dólares por lanzar una bola intencional el pasado 15 de junio, mientras que Emmanuel Clase habría recibido también 5 mil dólares por facilitar su acción. Después de eso, habrían repetido la misma acción el 27 de junio, esta vez por 7 mil dólares para cada pelotero.

En caso de ser declarados culpables, tanto Clase como Ortiz podrían ser sentenciados a 65 años de prisión, con lo que ambos pitchers de Guardians terminarían así con su carrera como beisbolistas en la MLB.