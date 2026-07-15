La Selección de España está de vuelta en la élite del futbol mundial luego de derrotar 2-0 a Francia en las semifinales del Mundial 2026.

Dicha victoria le aseguró a la Selección de España su presencia en la gran final del Mundial 2026, algo que no conseguía desde Sudáfrica 2010.

España fue de menos a más en el Mundial 2026

El camino de España hacia la final ha sido una muestra de crecimiento constante, pues en la fase de grupos surgieron dudas tras el empate ante Cabo Verde, un resultado que llevó a muchos a cuestionar el verdadero potencial de La Roja.

Sin embargo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente supo responder en los momentos decisivos y fue elevando su nivel conforme avanzó el Mundial 2026.

La solidez defensiva liderada por Unai Simón, el talento de Lamine Yamal y la profundidad de una plantilla repleta de recursos terminaron marcando la diferencia en las rondas eliminatorias, a tal punto de dejar fuera a Portugal, Bélgica y Francia, quienes pintaban como candidatas fuertes en el Mundial 2026.

De empatar con Cabo Verde a eliminar a Francia: España avanza en el Mundial 2026. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Una nueva generación de España podría hacer historia en el Mundial 2026

Han pasado 16 años desde aquella inolvidable final de 2010 en Johannesburgo, cuando Andrés Iniesta marcó el gol que le dio a España su primer título mundial.

Lo que comenzó con dudas tras un empate ante Cabo Verde ha terminado convirtiéndose en una campaña memorable que ya tiene a España entre las dos mejores selecciones del Mundial 2026.