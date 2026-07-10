¿Francia debe preocuparse? Nuevamente, Mikel Merino concretó la victoria de España en el partido que definió su pase a la final de semifinal del Mundial 2026 al derrotar a Bélgica.

Al minuto 88 del encuentro en el que se impuso La Furia Roja, Mikel Merino clavó el segundo gol en la cancha de Los diablos rojos.

Al respecto, el futbolista español, de 30 años de edad, se dijo feliz por su gran hazaña.

“Feliz, no me lo creo todavía. Parece que las casualidades no existan y si estás preparado, te vuelve a caer. Súper feliz, encantando de la vida” Mikel Merino. Futbolista

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En declaraciones para VIX, ‘Súper Merino’ expresó sus deseos por levantar la Copa del Mundo durante esta justa deportiva, a dieciséis años de haberla conseguido en la edición Sudáfrica.

Su seguridad dentro de la cancha lo delató, y es que da por hecho que el próximo encuentro con Francia, será complicado, pero no un obstáculo para avanzar a la gran final, programada para el 19 de julio.

“Ojalá lo podamos conseguir (la copa del mundo)... Estamos preparados. Vamos por Francia, dos equipos de élite, no espero menos que un partido complicado” Mikel Merino. Futbolista

Finalmente, se dijo agradecido por ser parte de este Mundial 2026, el evento deportivo que une a deportistas y aficionados de todas parte del mundo.

Mikel Merino mete a España en semifinales del Mundial 2026 contra Francia (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

Semifinales Mundial 2026: España vs Francia

No hay partido fácil y el encuentro contra Francia, no será la excepción. España se prepara para un encuentro complicado, tal y como lo declaró Mikel Merino.

Aunque las estadísticas ponen por delante a la selección española, quien derrotó en semifinales de la Eurocopa 2024, y semifinales de la UEFA Nations League 2025 a Francia, nada está escrito, sobre todo cuando se trata de una de las mayores potencias del fútbol a nivel mundial que constantemente trabaja su estrategia y técnica.

Este encuentro se llevará a cabo el 14 de julio en el Estadio de Dallas, en Estados Unidos.