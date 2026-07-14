La selección de España venció 2-0 a Francia este martes 14 de julio de 2026 para clasificar a la final del Mundial 2026.

España regresará a la final del Mundial de la FIFA, mientras que Francia tendrá que jugar el partido por el tercer lugar del torneo.

Marcador: Francia 0-2 España

Francia vs España era un partido bastante disputado hasta que un error en la zaga francesa le abrió el camino a España, que se encaminó a la final del Mundial 2026.

España jugará su segunda final del Mundial en busca de sumar el mismo número de campeonatos en el torneo de la FIFA.

En 2010, España ganó a Países Bajos la final del Mundial de Sudáfrica.

Francia nunca pudo zafarse la presión de España en las semifinales (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Francia vs España: así se definió el pase a la Final del Mundial 2026

España fue muy superior a Francia, aplicando una intensidad en su juego que nunca pudo emparejar la selección de Kylian Mbappé.

Así fueron los goles del partido Francia vs España:

Minuto 22: Gol de Mikel Oyarzabal por la vía del penalti para el 1-0 de España vs Francia

Minuto 58: Pedro Porro anota el 2-0 a favor de España vs Francia

¿Cuándo juega España la final del Mundial 2026?

Tras eliminar a Francia, España jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en Nueva York.

El ganador de la semifinal Inglaterra vs Argentina será el rival de la Selección de España, en el partido por el título del Mundial 2026.

Francia enfrentará al perdedor de ese duelo, el sábado 18 de julio por el tercer lugar de la competencia.