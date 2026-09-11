David Faitelson asegura que Ivar Sisniega tiene los días contados en la FMF

David Faitelson aseguró que Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), podría estar próximo a dejar su cargo.

De acuerdo con el periodista, este sería el principal motivo por el que Ivar Sisniega no estuvo presente este jueves 10 de septiembre en la presentación del nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

¿Por qué Ivar Sisniega dejaría la FMF, según David Faitelson?

A través de su cuenta de X, David Faitelson reveló que la FMF estaría a las puertas de anunciar la salida de Ivar Sisniega como presidente de la FMF.

Según Faitelson, el motivo de esta decisión se debería a presuntos desacuerdos con Mikel Arriola, actual presidente de la Liga MX y comisionado permanente de la FMF.

Puntualmente, el periodista aseguró que Arriola estaría molesto con al menos un par de declaraciones públicas que realizó Sisniega.

Ante ello, se habría tomado la decisión de sacar al federativo del organigrama de la FMF, empezando por estar excluido de la presentación de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

Faitelson detalló que ya existiría un sustito para Sisniega, siendo Enrique Nieto, secretario de la FMF, el elegido para asumir como nuevo presidente federativo.

Hasta el momento la FMF no ha confirmado esta información, a la espera de saber si en próximos días se confirman cambios en la dirigencia.