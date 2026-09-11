Ricardo Ferretti sorprendió al revelar cuáles son, a su juicio, los principales candidatos para conquistar el título del Apertura 2026, a pesar de que el torneo apenas supera la mitad de su fase regular.

El histórico entrenador colocó a Toluca como el equipo con mayores posibilidades de coronarse, incluso por encima del líder América y de Chivas, que se mantienen entre los primeros lugares de la clasificación.

Además, destacó a Cruz Azul entre sus favoritos, argumentando que los clubes con mayor fortaleza competitiva suelen llegar con ventaja a la lucha por el campeonato.

Tuca Ferretti (Tomada de video)

Tuca Ferretti tiene como favorito a Toluca en el Apertura 2026 sobre América y Chivas

Durante uno de los ya tradicionales debates de la cadena ESPN, Tuca Ferretti dio a conocer a Toluca como su favorito para llevarse el campeonato del Apertura 2026.

Para sorpresa de varios en la mesa, Tuca Ferretti no fue con América que es el actual líder de la Liga MX; sino que su lógica dicta que Toluca es quien se llevará el título a casa.

Según el ex director técnico de las Chivas, Toluca es un equipo con mayor peso competitivo, a pesar de que en este momento está por detrás de los rojiblancos y azulcremas.

No solo eso, ve con mayor posibilidad a Cruz Azul, que actualmente es el sexto sembrado en la tabla de posiciones, que a los de Coapa y Guadalajara.

Pues para el siempre polémico Ricardo Ferretti, tanto Águilas como Chivas serían el tercer y cuarto favorito, respectivamente.

Toluca (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Toluca es el favorito de Tuca Ferretti porque está dentro de los 4 mejores del Apertura 2026

Si bien Tuca Ferretti no dio muchos argumentos del por qué considera a Toluca como el favorito a campeón del Apertura 2026, se debería en parte a que está entre los 4 mejores equipos.

Tuca Ferretti señaló que por lo general los 4 mejores equipos de la Liga MX son los que tienen mayor posibilidad de ser campeones, tal y como podría ser Toluca.

Señalando que cuando era director técnico, siempre planeaba estar dentro de esos 4 mejores en la tabla de posiciones, independientemente si te daban una ventaja o no.

Transcurridas las primeras siete jornadas, América es líder con 16 puntos, seguido de Chivas con 14 unidades y Toluca con 13 puntos.

En cuarto lugar está Tijuana, el cual fue totalmente omitido por Tuca Ferretti, aunque de momento tenga mejor diferencial que Cruz Azul que es su segundo favorito.