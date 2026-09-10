Rafael Márquez fue presentado de manera oficial como entrenador de la Selección Mexicana, este jueves 10 de septiembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

Tras su paso como auxiliar técnico de Javier Aguirre antes y durante el Mundial 2026, Rafael Márquez asumió el cargo de estratega del Tri rumbo a la Copa Mundial 2030.

Luego de enfundarse la chamarra de la Selección Mexicana, Rafael Márquez compartió su ilusión de tomar la responsabilidad de ser el DT del Tri.

“Cuando me propusieron venir y que se haya hecho realidad, desde el primer momento me ilusionó” Rafael Márquez, DT Selección Mexicana

Rafael Márquez fue presentado como DT de la Selección Mexicana (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

Márquez no empieza de cero y buscará llevar al Tri a otro nivel

Rafael Márquez, nuevo entrenador de la Selección Mexicana, recordó que no va a trabajar desde cero y que hay una base importante para hacer crecer al Tri.

El entrenador valoró que ya conoce a los jugadores del Tri, al entorno, y se ha cobijado de gente experiencia “lo que queremos es llevar a la Selección a otro nivel”.

Entre los objetivos de la nueva era están encontrar una identidad de la Selección Mexicana, que el equipo sea competitivo y que pueda identificarse la gente de México con su selección.

La Selección Mexicana tiene una base sólida para trabajar

Rafael Márquez, DT de la Selección Mexicana, agregó que en los jugadores busca disposición, que hagan su trabajo en clubes para poder llegar a la selección, “generar más competencia, potencia al jugador mexicano”.

“Hay un radar de 60 jugadores más una camada de jóvenes de quienes vamos a estar pendientes, no solo de lo que hacen dentro de la cancha sino también afuera” Rafael Márquez, DT Selección Mexicana

Márquez también externó su intención de ayudar a los seleccionados mexicanos a encontrar opciones de jugar en el extranjero, basados en su desarrollo en el Tri.

“La Selección es una gran vitrina para el exterior, entonces no me queda más que potencializar al jugador y ayudarlos para que puedan ir a Europa”

¿Cuándo debuta Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana?

Rafael Márquez iniciará su etapa como entrenador de la Selección Mexicana el próximo 26 de septiembre de 2026, cuando el Tri enfrente a Colombia en Baltimore, Estados Unidos.

La primera concentración del Tri bajo su mando incluirá cuatro partidos de preparación en territorio estadounidense: ante Colombia, Perú y Chile.