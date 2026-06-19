La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que llevaron a cabo la detención de Lidia Silvia Cruz, señalada por la presunta venta ilegal de boletos para el Mundial 2026.

De acuerdo con las autoridades, junto con Simón Selmen, identificado como su pareja sentimental, Lidia Silvia Cruz habría defraudado hasta 15 millones de pesos con la venta de entradas falsas para partidos en México del Mundial 2026.

Detienen a Lidia Silvia Cruz por fraude en la venta ilegal de boletos del Mundial 2026; su cómplice sigue prófugo

Este jueves, autoridades del Estado de México confirmaron la detención de Lidia Silvia Cruz, la cual tuvo lugar en la colonia Xocoyahualco, en el municipio de Tlalnepantla.

La Fiscalía puntualizó que elementos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Lidia Silvia Cruz, emitida por un juez federal por el delito de robo con violencia.

Lidia Silvia Cruz es detenida por venta ilegal de boletos del Mundial 2026 (Fiscalía Edomex)

Autoridades identificaron que la detenida publicaba supuestas ofertas de boletos para el Mundial 2026, como señuelo para atraer a compradores y posteriormente asaltarlos con armas de fuego.

Mediante engaños que incluían la oferta de palcos exclusivos y artículos deportivos, la pareja habría logrado recaudar una suma cercana a los 15 millones de pesos.

La denuncia derivó de uno de los casos documentados en Coacalco, Estado de México, en donde una pareja fue citada para la supuesta venta de boletos por 80 mil pesos.

Durante el encuentro, las víctimas fueron obligadas a subir a un vehículo para ser despojadas de su dinero bajo amenazas directas con pistolas.

La Fiscalía del Estado de México informó que Lidia Silvia Cruz fue puesta a disposición del juez que la solicitó, mientras que la Policía Ministerial continúa con la búsqueda para dar con el paradero de Simón Selmen.