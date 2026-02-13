Octavio Arroyo, conocido en redes sociales como Mr Doctor, denunció una estafa por 600 mil pesos de la que fue víctima en el estado de Puebla.

A través de un video, compartió que han identificado e iniciado un proceso en contra de quien lo estafó a él y a “decenas de víctimas”.

“Me acabo de enterar que me estafaron con más de medio millón de pesos, una persona de la cual no puedo decir su nombre, pero que vive acá en Puebla, ha estafado a decenas de personas con millones de pesos y yo fui una de sus víctimas. …no te vas a salir con la tuya. Y esos 600 mil pesos y todo lo que se supone que me ibas a dar cada 15 días se va a recuperar y si no me voy a quedar con la satisfacción de que no salgas de la cárcel” Mr Doctor

Mr Doctor denuncia estafa por 10 millones de pesos en Puebla; promete exponer al responsable

Mr Doctor compartió que fue estafado por una persona que se metió en su círculo y se ganó su confianza para robarle dinero, hace solo 5 meses.

El influencer señaló que, en su caso, fue estafado con 600 mil pesos; sin embargo, la cifra robada a decenas de víctimas supera los 10 millones de pesos.

“Son en número 600 mil pesos lo que me robó eh a través de estafas, de engaños, de ganarse mi confianza… víctimas del día de hoy que eran decenas así literal de cenas van más de 10 millones de pesos que ha robado y esto acá en Puebla” Mr Doctor

Esta persona hizo que otras personas en Puebla tuvieron afectaciones en su patrimonio, pues perdieron:

carros

casas

terrenos

De acuerdo con Mr Doctor, se tiene plenamente identificado al estafador, de que no puede revelar la identidad debido a que no quiere entorpecer el debido proceso.

Sin embargo, le recordó que ya ha trabajado para llevar ante la ley a personas “que no me hicieron nada”, por lo que, con más razón lo hará ahora que lo estafó.

“Esa persona sabe que ya la tenemos identificada, sé que está viendo este video y solamente te quiero decir que no te vas a salir con la tuya, que si he logrado hacer que los casos lleguen a la presidencia del país, que si he encarcelado a miles de a personas encarcelado a personas que no me hicieron nada propiamente a mí…no te vas a salir con la tuya porque los buenos somos más y es una lástima, como lo decíamos hace rato, que que las personas que se aprovechan” Mr Doctor

Mr Doctor denuncia que estafador podría tener vínculos políticos en Puebla

Por otra parte, Mr Doctor señaló que la persona que lo estafó ha asegurado que tiene vínculos políticos en Puebla e incluso estar aliado con el crimen organizado.

A pesar de los dichos de su estafador, Mr Doctor señaló que no le importan las supuestas relaciones de poder que afirma tener el estafador, pues ya interpuso su denuncia y continuará buscando justicia.

“Esta persona se jacta de estar aliada con el crimen organizado, se jacta de tener manejo de armas, de tener vínculos en la política, pero eso a mí no me importa porque no te vas a salir con la tuya” Mr Doctor

Además, aprovechó para hacerlo responsable, asó como a cualquier persona cercana al estafador de cualquier cosa que le pudiera pasar o a su familia por realizar la denuncia pública e interponer recursos legales en su contra.