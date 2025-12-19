La segunda etapa de Chicharito Hernández en Chivas se terminó con más pena que gloria. Pocos goles, largas inactividades por lesión y la falla de un penalti que sentenció la eliminación de Guadalajara en el torneo Apertura 2025 terminaron por ser el sello del delantero que hoy busca un nuevo equipo en el mercado invernal, pero que en caso de no conseguirlo, aparecería en las mesas de debate de ESPN.

Y es que con base en lo publicado por Juan Pablo Fernández en su cuenta de X, en caso de que Chicharito Hernández no logré contratarse con ningún club de México o el extranjero en las próximas semanas, pasaría a formar parte del canal televisivo ESPN. Incluso, aseguró que esto podría suceder a partir del mes de enero.

“Tanto la compra de Morelia a Puebla, como la llegada de Juan Carlos Rodríguez ‘La Bomba’ a ESPN, son ambas notas falsas. Pero si les adelanto que si Javier el Chicharito Hernández, no encuentra equipo, en enero estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN”, publicó Fernández sobre el que podría ser el futuro del todavía delantero.

El incierto futuro de Chicharito Hernández

Hace apenas unos días, Chivas hizo oficial la salida de Chicharito Hernández tras dos años en la institución y ahora, su futuro es incierto. Javier todavía no se encuentra convencido del retiro, pero hasta el momento, no parecen haber clubes interesados en contar con sus servicios, así que las siguientes semanas serán claves para saber si logra acomodarse en este mercado invernal.

Europa y la MLS podrían parecer mercados en donde Chicharito Hernández podría explorar alguna posibilidad toda vez que son ligas que conoce, en las que ha participado y donde podría poner fin a su carrera, pero primero deberá haber acuerdo con alguna institución que desee incorporarlo independientemente a sus antecedentes más cercanos en Chivas respecto a rendimiento.

El mercado invernal en muchas ligas terminará entre el 2 y 3 de febrero del 2026, pero tal parece que antes de esa fecha, Chicharito ya habría decidido si juega este semestre o bien, será una realidad verlo como comentarista en ESPN a partir de enero.

El amigo que tiene Chicharito Hernández en ESPN

En caso de que se concrete la llegada de Chicharito Hernández a la televisión con ESPN, se encontrará en los programas de esta cadena con un amigo cercano suyo como lo es Sergio Dipp.

Cabe recordar que, antes de que se hiciera oficial el regreso de Chicharito a Chivas, fue el mismo Dipp quien se encargó de confirmar que este movimiento ocurriría, esto en gran medida a la buena relación que lleva con el futbolista.