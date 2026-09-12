FC Juárez vs Necaxa juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-0 en en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez 1-0 Necaxa es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: FC Juárez 1-0 Necaxa.
FC Juárez vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Necaxa, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
FC Juárez
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensa: Annia Mejía, Janelly Farías, Julitha Singano y Mónica Rodríguez
- Mediocampistas: Aurélie Kaci, Liliana Mercado y Grace Asantewaa
- Delantera: Prisca Chilufya, Jasmine Casarez y Blanca Solís
Necaxa
- Portería: Valeria Martínez
- Defensa: Lucía Muñoz, Jalen Tompkins, Karen de León y Sahiry Cruz
- Mediocampo: Reyna Velázquez, Ana Jiménez y Perla Navarrete
- Delantera: Allison Veloz, Mariana Ramos y Dayán Fuentes
FC Juárez vs Necaxa: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez vs Necaxa en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 12 de septiembre a las 19:10 horas por FOX One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Necaxa
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 19:10 horas , tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Tubi