FC Juárez vs Necaxa juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-0 en en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez 1-0 Necaxa es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: FC Juárez 1-0 Necaxa.

FC Juárez vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Necaxa, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

FC Juárez

Portera: Renata Masciarelli

Defensa: Annia Mejía, Janelly Farías, Julitha Singano y Mónica Rodríguez

Mediocampistas: Aurélie Kaci, Liliana Mercado y Grace Asantewaa

Delantera: Prisca Chilufya, Jasmine Casarez y Blanca Solís

Necaxa

Portería: Valeria Martínez

Defensa: Lucía Muñoz, Jalen Tompkins, Karen de León y Sahiry Cruz

Mediocampo: Reyna Velázquez, Ana Jiménez y Perla Navarrete

Delantera: Allison Veloz, Mariana Ramos y Dayán Fuentes

FC Juárez vs Necaxa: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Necaxa en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 12 de septiembre a las 19:10 horas por FOX One y Tubi.