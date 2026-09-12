Toluca vs Atlas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Toluca vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Toluca 2-1 Atlas es el pronóstico en el Estadio Nemesio Diez, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Toluca 2-1 Atlas.
Toluca vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Atlas, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
Toluca
- Portero: Luis García
- Defensas: Brian García, Luan Garcia, Antonio Briseño y Everardo López
- Mediocampistas: Franco Romero, Nicolás Castro y Jesús Ricardo Angulo
- Delanteros: Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Gaddi Aguirre
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Víctor Hugo Ríos y Jorge Rodríguez
- Delanteros: Diego González, Arturo Alfonso González y Agustín Rodríguez
Toluca vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Toluca vs Atlas se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas por TUDN.
- Partido: Toluca vs Atlas
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TUDN