Toluca vs Atlas juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Toluca vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Toluca 2-1 Atlas es el pronóstico en el Estadio Nemesio Diez, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Toluca 2-1 Atlas.

Toluca vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Atlas, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Brian García, Luan Garcia, Antonio Briseño y Everardo López

Mediocampistas: Franco Romero, Nicolás Castro y Jesús Ricardo Angulo

Delanteros: Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Gaddi Aguirre

Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Víctor Hugo Ríos y Jorge Rodríguez

Delanteros: Diego González, Arturo Alfonso González y Agustín Rodríguez

Toluca vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Toluca vs Atlas se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas por TUDN.