Luis Jiménez es un portero mexicano del Club Necaxa, que debutó este 2026 en la Liga MX utilizando el dorsal 12.

El nombre del portero de Necaxa, Luis Ronaldo sale a relucir, tras perder los estribos durante el partido de Necaxa vs Puebla en la Apertura 2026, tras caer 1-0, y ante los abucheos hizo un gesto ofensivo a la afición, por lo que terminó expulsado.

Pero ¿quién es Luis Jiménez? Acá te contamos todo lo que se sabe del joven portero de Necaxa.

¿Quién es Luis Jiménez?

Luis Ronaldo Jiménez González, conocido solo como Luis Jiménez es un futbolista mexicano que nació el 27 de agosto de 2004 en Aguascalientes.

El futbolista Luis Jiménez es conocido como portero y su estatura de 1.95 metros, tras su debut en primera división en el Club Necaxa en 2026.

¿Qué edad tiene Luis Jiménez, portero de Necaxa?

Luis Jiménez, portero de Necaxa tiene 22 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Jiménez?

Luis Jiménez no tiene esposa ni novia.

¿De qué signo zodiacal es Luis Jiménez, portero de Necaxa?

Al haber nacido el 27 de agosto, Luis Jiménez pertenece al signo zodiacal de Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Luis Jiménez?

Luis Jiménez no tiene hijos.

¿Qué estudio Luis Jiménez, portero de Necaxa?

Se desconoce si Luis Jiménez, portero de Necaxa tiene estudios universitarios, pues se sabe que se ha desarrollado principalmente en la formación del fútbol.

¿En qué ha trabajado Luis Jiménez?

La vida laboral de Luis Jiménez ha sido exclusivamente en el fútbol profesional, donde ha sido parte de: