Los ecos de la salida de Checo Pérez de Red Bull no cesan, ahora fue un exdirectivo de McLaren el que opinó al respecto y hasta lanzó unas brutales críticas contra el piloto mexicano.

Jo Ramírez, exdirectivo de McLaren, lanzó una brutales críticas contra Checo Pérez en las que señaló que el piloto mexicano fue despedido de Red Bull porque “se distrae mucho y le gusta el dinero”.

Para el exdirectivo de McLaren, Checo Pérez no se concentró lo suficiente, además el dinero le fue más importante que su carrera en las pistas.

Las brutales críticas contra Sergio llegan en medio de los rumores que lo colocan como nuevo piloto de Cadillac.

¿Qué dijo Jo Ramírez, exdirectivo de McLaren sobre Checo Pérez?

Jo Ramírez, exdirectivo de McLaren, destrozó a Checo Pérez por su conducta, lo llamó distraído y aseguró que le gusta mucho el dinero.

“El problema con Checo, no sé si le guste oírlo o no, es que se separó de la carrera. Si eres corredor de Fórmula 1 debes poner la Fórmula 1 en el desayuno, comida y merienda. Debes ponerlo como Max Verstappen, que tiene simulador en su avión y busca maneras cómo mejorar”, indicó el exdirectivo de McLaren sobre Checo Pérez.

“A Sergio le gusta el dinero, ha hecho mucho dinero. Su mánager era muy bueno para hacer buenos contratos y el contrato con Red Bull fue muy bueno”, argumentó el exdirectivo de McLaren en entrevista para el podcast ESPN Racing.

Jo Ramírez reconoció que la relación con Checo Pérez se dañó tras su salida de McLaren

Jo Ramírez, exdirectivo de McLaren, reconoció que el distanciamiento con Checo Pérez derivó de la salida del piloto mexicano de la escudería, la forma en que se fue provocó daños en la relación.

“Nunca fui un amigo, pero nos llevamos bien porque lo critiqué porque dejó McLaren, habiéndolo ayudado mucho a que entrara. Lo sacaron por la manera que él se portó con McLaren y lo tomé personal, nos separamos un poco. Nos saludamos en la carrera, pero no nos quedamos a platicar. El saludo basta”, argumentó Jo Ramírez, exdirectivo de McLaren.