Cadillac sigue dando de qué hablar en el mundo de la Fórmula 1 y en las últimas horas se ha revelado que ya tendrían definido al que será compañero de Checo Pérez.

Desde hace meses se ha hablado del interés de Cadillac por hacerse de los servicios de Checo Pérez, ya que su experiencia sería muy valiosa en los primeros años de la escudería en la Fórmula 1.

Y aunque fueron claros en decir que querían a un piloto estadounidense, parece que los planes han cambiado y traerán a un piloto que, al igual que Checo, se quedó sin asiento para la temporada 2025.

Fórmula 1: ¿Quién sería el compañero de Checo Pérez en Cadillac?

De acuerdo con información dada por RacingNews365 y Formula.hu, Cadillac ya habría cerrado a Valtteri Bottas para que sea su piloto y potencial compañero de Checo Pérez en 2026.

Según las mismas fuentes, Valtteri Bottas llegó a un acuerdo con Cadillac y podría ser presentado por la escudería de la Fórmula 1 la próxima semana.

Recordemos que, al igual que Checo Pérez, Valtteri Bottas no encontró asiento para competir en la temporada 2025 de la F1 y ahora se desempeña como piloto reserva de Mercedes.

Hasta el momento, se desconoce si Bottas dejará de manera inmediata su puesto en Mercedes o esperará algunas semanas más para unirse a la que sería su nueva escudería.

Muchos expertos y expilotos ven a Valtteri Bottas y Checo Pérez cómo la dupla ideal para el debut de la escudería estadounidense en la máxima categoría del automovilismo.

Valtteri Bottas sería el compañero de Checo Pérez en Cadillac (Ulises Naranjo / Mexsport)

Fórmula 1: ¿Cuándo presentará Cadillac a Checo Pérez?

Desde hace semanas, reportes indican que la llegada de Checo Pérez a Cadillac es casi un hecho, sin embargo, el anuncio oficial sigue sin llegar por parte de la escudería o de la Fórmula 1.

Según se ha informado, el anuncio de la llegada de Checo Pérez a Cadillac se dará en el fin de semana del Gran Premio de Italia, el cual está previsto del 5 al 7 de septiembre.

De esta forma, se volvería completamente oficial el regreso del piloto mexicano a la Fórmula 1 tras un año en el que pudo tomar unas vacaciones con su familia.