Dos entrenadores argentinos se enfrentarán por el título de la Liga MX. Conoce la lista de DTs de ese país que han sido campeones en el futbol mexicano.

Entrenadores argentinos campeones en Liga MX: lista actualizada

Antonio Mohamed | 2 Xolos (Apertura 2012), América (Apertura 2014), Monterrey (Apertura 2019) y Toluca (Clausura 2025) Miguel Angel López | 2 | América (1984 y PRODE 85) Diego Cocca | 2 | Atlas | (Apertura 2021 y Clausura 2022) José María Casullo | 2 | León (1947-48 y 1948-49) Matías Almeyda | 1 | Chivas (Clausura 2017) Américo Gallego | 1 | Toluca (Apertura 2005) Daniel Passarella | 1 | Monterrey (Clausura 2003) Alberto Jorge | 1 | Toluca (Apertura 2002) Ricardo La Volpe | 1 | Atlante (1992) Alejandro Scopelli | 1 |América (1965-66) Eduardo Valdatti 1 Atlas (1950-51) Enrique Palomini | 1 | Veracruz (1945-46)

Guido Pizarro busca estrenarse como entrenador campeón en la Liga MX

Después de lograr una carrera repleta de campeonatos como jugador en la Liga MX jugando con Tigres, el argentino Guido Pizarro se volvió entrenador de los felinos y busca su primewr título en ese rol.