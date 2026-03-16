La editorial Panini anunció que el miércoles 1 de abril de 2026 comenzará la preventa del álbum oficial y las estampas del Mundial 2026.

Preventa álbum oficial Mundial 2026: Miércoles 1 de abril

Álbum Panini Mundial 2026 (Captura de pantalla)

¿Cuánto costará el álbum oficial del Mundial 2026?

En México, el álbum oficial del Mundial 2026 tendría un costo de entre 50 y 100 pesos, mientras que los sobres de estampas estarían entre 18 y 25 pesos cada uno en México.

La tradición de coleccionar y cambiar estampas volverá con fuerza rumbo al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Precios aproximados del álbum y estampas Panini del Mundial 2026 en México:

Álbum: entre 50 y 100 pesos

Sobres: entre 18 y 25 pesos

¿Dónde se podrá comprar el álbum Panini del Mundial 2026?

El álbum del Mundial 2026 que lanzará Panini, se podrá adquirir de inicio en preventa a través de la página oficial de la empresa.

Sin embargo, los detalles de la preventa serán revelados por Panini en los próximos días.

¿Cómo será el álbum oficial del Mundial 2026?

Hace unos meses rumbo al Mundial 2026, la empresa Panini reveló el formato del álbum oficial que acompañará al máximo evento del futbol en el mundo.

El formato del álbum incluye 48 selecciones nacionales.

El álbum contará con 112 páginas.

Se llenará con 980 estampas.

Tendrá 912 estampas normales.

Habrá 68 estampas especiales.

Los sobres incluirán 7 estampas cada uno.

Álbum Panini del Mundial 2026 (ESPECIAL)

Las dos versiones del álbum Panini del Mundial 2026

El álbum del Mundial 2026 lanzado por Panini tendrá dos versiones: tapa blanda y tapa dura.

Los sobres costarán alrededor de 18 pesos y se estima que completar la colección podría rondar los 2 mil 500 a 3 mil pesos, según la suerte y el intercambio.

Ha trascendido que además del álbum, Panini sacará a la venta una colección de pines, réplicas a escala de la Copa del Mundo e imanes para los aficionados coleccionistas.