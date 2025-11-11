Chivas vs América se miden en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil; te decimos a qué hora y dónde ver el Clásico.

El partido Chivas vs América será el estelar en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil, el jueves 13 de noviembre.

Chivas vs América: A qué hora ver el Clásico en semifinales de la Liga MX Femenil

El jueves 13 de noviembre, Chivas vs América juegan el Clásico de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil, a partir de las 20:07 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Akron será el escenario del Clásico, Chivas vs América, con el que cierra la fase de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Chivas vs América: ¿Dónde ver el Clásico en semifinales de la Liga MX Femeni?

La plataforma Tubi y Amazon Prime transmitirán el partido Chivas vs América, Clásico correspondiente a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas vs América

Fase: Semifinales de ida de la Liga MX Femenil

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Tubi y Amazon Prime

¿Cómo llegó Chivas al partido de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil vs América?

Chivas es una de las escuadras acostumbradas a pelear por el campeonato de la Liga MX Femenil, y a las semifinales del Apertura 2025 calificó eliminando a Toluca.

Con marcador global de 4-2 global, Chivas dejó fuera del torneo a Toluca, para citarse en las semifinales al América, en una edición más del Clásico de la Liga MX Femenil.

En la temporada regular, Chivas venció 2-0 al América en la Jornada 11 de la competencia.

¿Cómo llegó América a las semifinales de la Liga MX Femenil?

América confirmó que su buena temporada en la Liga MX Femenil no fue casualidad, y pasó sobre Rayadas en los cuartos de final, ganando su lugar en las semifinales del Apertura 2025.

