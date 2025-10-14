Isaac del Toro regresa a la bicicleta para enfrentar el Giro del Veneto 2025; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Isaac del Toro volverá a la bicicleta en busca de su triunfo 16 en la temporada, en el Giro del Veneto 2025 que se correrá en Italia.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Giro del Veneto 2025?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el miércoles 15 de octubre en el Giro del Veneto 2025.

Isaac del Toro encabezará al UAE en el Giro del Veneto 2025, por lo que es favorito para sumar otra victoria a su exitosa temporada.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Giro del Veneto 2025??

El Giro del Veneto 2025, en el que Isaac del Toro es favorito, se correrá el miércoles 15 de octubre, a partir de la 5:45 horas, tiempo del centro de México.

Hasta el momento de realizar esta nota no había transmisión confirmada de la carrera, en la que el ciclista mexicano Isaac del Toro buscará el triunfo.

Evento: Giro del Veneto 2025

Fecha: Miércoles 15 de octubre de 2025

Horario: 5:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo es el Giro del Veneto 2025 que correrá el mexicano Isaac del Toro?

El Giro del Veneto 2025 en que competirá Isaac del Toro, se adapta a las características del ciclista mexicano, con 1490 metros de desnivel positivo repartidos en 161,2 km.

La única subida de la ruta tiene 3.5 km de longitud y una pendiente media. Se abordará cinco veces a lo largo de la tarde, y la subida final culminará a tan solo 8,5 km de la meta.

Desde ahí, los ciclistas descenderán a la ciudad para recorrer los últimos 4 km llanos hasta la meta del Giro del Veneto 2025.

Dirigido por los directores deportivos Fabio Baldato y Marco Marcato, el equipo completo del UAE Team Emirates-XRG para el Giro del Veneto es el siguiente: