Continúa la preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 y como nos salvamos de las Eliminatorias, el Tricolor ha buscado rivales de altura en esta Fecha FIFA de septiembre. El primer examen fue ante Japón y el resultado fue un insípido empate, ahora viene una nueva prueba ante Corea del Sur.

El México vs Corea del Sur será el segundo duelo amistoso de esta Fecha FIFA y, al igual que el encuentro ante Japón, se jugará en territorio estadounidense.

De acuerdo al ranking FIFA, Corea del Sur se encuentra en la posición 23, 10 peldaños por detrás de la Selección Mexicana. Además, tiene un valor de 121.35 millones de euros, mientras que el Tricolor vale más de 200.

No obstante, Corea del Sur se presentará ante México luego de vencer por marcador de 0-2 a Estados Unidos con goles de su figura Heung-Min Son y Lee Dong-gyeong.

¿Cuándo se jugará el partido amistoso México vs Corea del Sur?

El siguiente en la lista de la Selección Mexicana es Corea del Sur. El Tri se medirá al club asiático este martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

El encuentro México vs Corea del Sur será el segundo duelo amistoso del Tri en esta Fecha FIFA de septiembre.

Partido: México vs Corea del Sur

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 7:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Geodis Park

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX +

¿Cómo quedó México vs Japón?

México y Japón empataron sin goles en un partido carente de emociones, donde las dudas estallaron en torno a la gestión de Javier Aguirre, quién sigue sin mostrar variaciones importantes al ataque.

México fue superado por Japón en la mayor parte del partido, pero la falta de contundencia jugó en contra de los asiáticos. En cuanto al Tri, sus oportunidades más claras llegaron en los minutos finales ya cuando las estrellas de Japón se habían marchado al vestidor.

La siguiente prueba del Tricolor será igual de difícil y los pronósticos son reservados. La buena noticia es que sólo se trata de un partido amistoso.