Ramón Juárez se ha convertido en uno de los defensas centrales de jerarquía en América y a un par de días del partido contra Rayados por la novena jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, las Águilas anunciaron la renovación de contrato del canterano por cuatro años más, cosa que los fans celebraron, pero al mismo tiempo se manifestaron con respecto a que no le han dado la confianza total para que sea un titular indiscutido.

Fue mediante sus plataformas oficiales en redes sociales como en América anunciaron la renovación de contrato de Ramón Juárez con fotografías del defensa central durante la firma del vínculo que lo unirá al club hasta el año 2029 y la leyenda “Nuestro Águila desde la cuna ya firmó. Hay Ramón Juárez para rato en el Club América”. En esos posteos fue donde los aficionados se expresaron.

“Sí, pero ya metanlo a jugar”, “denle el trato que se merece EN LA CANCHA”, “tiene que ser el titular”, “ok, hermoso todo, pero ya dejen de mandarlo a la banca”, “buenísima la renovación, pero ¿cuándo se le va a poner de titular? Es el mejor defensa del club junto con Cáceres y prefieren poner a un tipo que ha venido más a la baja como Igor”, fueron solamente algunos de los comentarios.

¿Hasta cuándo firmó Ramón Juárez su renovación de contrato con América?

SDP Deportes pudo confirmar que la renovación de contrato de Ramón Juárez con América fue firmada hasta el año 2029, lo que le da certidumbre al defensa central de estar ligado con la institución por cuatro años más y tambipen al propio club, porque en caso de que haya algún interesado por llevarse a su canterano en el futuro inmediato, podrán negociarlo por un costo que consideren justo por su carta.

Aunado a esto, América ha tenido ofertas por Sebastián Cáceres desde hace algunos mercados de transferencias y hay un alto margen de probabilidad de que el uruguayo salga de la institución ya sea en el mercado invernal o después del Mundial 2026 y en caso de que eso suceda, tienen cubierta esa posición con la renovación de contrato de Ramón Juárez, quien incluso ya ha tenido llamados a Selección Mexicana.

Aunado a eso, Juárez tiene el valor agregado de no ocupar plaza de no formado en México y ser un jugador forjado en las Fueras Básicas americanistas, lo que dicho por él mismo, le ha generado un fuerte sentido de pertenencia con la institución de sus amores.

Ramón Juárez anhela la titularidad en América

Cabe destacar que hace unas semanas, Ramón Juárez habló de la importancia que tiene para él la titularidad en América, equipo con el que sueña convertirse en una leyenda a futuro.

“Amo a América, amo jugar en este club, amo vestir estos colores. Siempre que me toca estar en la cancha trato de hacer lo mejor posible porque no quiero salir del once. Sueño con un día poder ser una leyenda de este club porque es un club que llevo desde chico, desde que me acuerdo toda mi familia y yo compartimos el americanismo”, contó Ramón Juárez, quien de igual forma, dejó claro que no quiere soltar la titularidad cada que la tiene.

“Verme realizando mi sueño de vestir estos colores para mí es algo increíble que no quiero soltar. Siempre que tenga oportunidad voy a dar lo mejor porque quiero estar aquí, ganarme el lugar. La afición siempre me ha hecho sentir muy arropado y es algo que les agradezco mucho”, sentenció.