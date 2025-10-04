Santiago Giménez y el AC Milan visitan a la Juventus en la Jornada 6 de la Serie A; te detallamos el día, hora y canal para ver el partido.

El AC Milan de Santiago Giménez busca ligar su quinta victoria en la Serie A, en la Jornada 6 ante Juventus.

Día para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Serie A

Santiago Giménez y AC Milan visitan a Juventus en la Jornada 6 de la Serie A, el domingo 5 de octubre de 2025.

Hora para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Serie A

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Juventus vs AC Milan, en la Jornada 6 de la Serie A, con la posible participación del mexicano Santiago Giménez.

Canal para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Serie A

El partido de la Jornada 6 de la Serie A, Juventus vs AC Milan será transmitido por la plataforma Disney + y ESPN.

Partido: Juventus vs AC Milan

Fase: Jornada 6 de la Serie A

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Juventus

Transmisión: Disney + y ESPN

¿Cómo llegan Santiago Giménez y AC Milan a la Jornada 6 de la Serie A?

Con cinco partidos jugados en la Serie A, el AC Milan de Santiago Giménez ocupa el primer lugar de la competencia con 12 puntos.

El AC Milan necesita sumar en la cancha de la Juventus, para mantenerse en la cima del torneo.

Santiago Giménez y el AC Milan vencieron 2-1 al Napoli en la Jornada 5 de la Serie A.

¿Cómo va la Juventus previo al partido de la Jornada 6 de la Serie A?

Juventus, rival del AC Milan en la Jornada 6 de la Serie A, es cuarto lugar del torneo con 11 puntos.

En la Jornada 5 del torneo, Juventus empató 1-1 con Atalanta por lo que necesita vencer al AC Milan para aspirar a la cima del torneo.

¿Cómo le ha ido a Santiago Giménez en la temporada de la Serie A?

Santiago Giménez ha jugado en todos los partidos de la temporada actual de la Serie A con el AC Milan, pero se mantiene todavía sin goles en su cuenta.

Sin embargo, Santiago Giménez ya se estrenó en la actual temporada con un gol en la Copa de Italia, en la que el AC Milan avanzó a la tercera ronda del torneo.