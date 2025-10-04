Johan Vásquez sigue su aventura como capitán del Genoa en la Serie A; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Napoli en la Jornada 6.

Johan Vásquez y el Genoa no han tenido el mejor inicio en la temporada de la Serie A, así que están obligados a ganar en la Jornada 6 del torneo a Napoli, para salir de la zona de descenso.

¿Cuándo juega el mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez visita a Napoli en el cierre de la Jornada 6 de la Serie A, el domingo 5 de octubre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Johan Vásquez en la Serie A

El domingo 5 de octubre de 2025, Napoli vs Genoa se enfrenan en la Jornada 6 de la Serie A, partido en el que el mexicano Johan Vásquez podría ser titular.

El partido del Genoa está programado para iniciar a las 10 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano Johan Vásquez en la Jornada 6 de la Serie A vs Napoli?

El partido Genoa de Johan Vásquez contra Napoli, en la Jornada 6 de la Serie A, será transmitido a través de la plataforma Disney+ Premium.

Partido: Napoli vs Genoa

Fase: Jornada 6 de la Serie A

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Diego Armando Maradona

Transmisión: Disney+ Premium

¿Cómo llega el Genoa y Johan Vásquez a la Jornada 6 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez perdió 0-3 con Lazio en la Jornada 5 de la Serie A, por lo que está necesitado de sumar en la cancha del Napoli, pues con dos puntos se ubica en el penúltimo lugar del torneo.

Johan Vásquez ha jugado los cinco partidos completos de la Serie A con el Genoa, equipo en el que ha asumido el rol de capitán.

¿Cómo va Napoli en la Serie A previo a su partido contra el Genoa de Johan Vásquez?

Napoli, rival del Genoa en la Jornada 6 de la Serie A, perdió 1-2 con el AC Milan en su anterior aparición en la competencia.

Con doce puntos, Napoli se ubica en la segunda posición de la Serie A, y va por su quinto triunfo.