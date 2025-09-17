El FC Copenhague de Rodrigo Huescas debuta en la Fase de Liga de la Champions League; te decimos la hora y el canal para ver su partido vs Bayer Leverkusen.

El FC Copenhague recibe al Bayer Leverkusen en el primer partido de la Fase de Liga de la Champions League, con la posible participación de Rodrigo Huescas.

¿Cuándo juega Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en la Champions League?

Rodrigo Huescas y FC Copenhague reciben al Bayer Leverkusen el jueves 18 de septiembre, en la Jornada 1 de la Champions League.

Hora para ver a Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en la Champions League

A las 10:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido FC Copenhague vs Bayer Leverkusen, partido en el que Rodrigo Huescas y su equipo buscan sus primeros tres puntos en la Champions League.

Canal para ver a Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en la Champions League

El partido FC Copenhague vs Bayer Leverkusen será transmitido por HBO MAX y TNT.

Partido: FC Copenhague vs Bayer Leverkusen

Fase: Jornada 1 de la Champions League

Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parken

Transmisión: HBO MAX y TNT

¿Cómo llega el FC Copenhague a la Jornada 1 de la Champions League?

Con Rodrigo Huescas en la cancha, el FC Copenhague perdió ante el Brondby en la Jornada 8 de la Superliga danesa.

Tras esa derrota en la Superliga danesa, el FC Copenhague se mantiene en el subliderato con 16 puntos.

Con esa actualidad, el FC Copenhague enfrentará su debur en la Champions League ante Bayer Leverkusen.

El Bayer Leverkusen llega como décimo lugar en la Bundesliga, y venció a Frankfurt en su partido más reciente.

Datos a seguir en el FC Cpenhague vs Bayer Leverkusen

El FC Copenhage logró su primera victoria en una competición de clubes de la UEFA contra un rival alemán en su último encuentro, por 3-1 en Heidenheim.

El campeón danés solo ha perdido dos de sus 18 partidos anteriores en casa de la fase de grupos/fase liga de la Champions League.

El Bayer Leverkusen ganó 4-0 al Feyenoord en la primera jornada de la Fase de Liga 2024/25.

El equipo alemán ha ganado sus tres últimos partidos europeos contra clubes daneses, siendo sus éxitos más recientes contra el Copenhagen en la Champions League 2014/15.