Manchester City recibe a Napoli en su debut en la Jornada 1 de la Champions League; te decimos a qué y dónde ver el partido.

Manchester City busca olvidar su fracaso en la anterior edición de la Champions League, así que necesita empezar con un triunfo en la Jornada 1 vs Napoli.

Manchester City vs Napoli: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League

Manchester City vs Napoli se enfrentan el jueves 18 de septiembre en la Jornada 1 de la Champions League.

En punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, Napoli visita a Manchester City en la cancha del Etihad Stadium.

Manchester City vs Napoli: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

La señal de Caliente TV transmitirá el partido Manchester City vs Napoli, como parte de la Jornada 1 de la Champions League.

Partido : Manchester City vs Napoli

: Fase: Jornada 1 de la Champions League

Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: Caliente TV

Manchester City vs Napoli: ¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 1 de Champions League?

El Manchester City venció a Manchester United en la Jornada 4 de la Premier League, previo a su debut en la Jornada 1 de la Champions League vs Napoli.

Un triunfo contundente el Manchester City lo llevó a 6 puntos, en el octavo lugar de la Premier League.

Napoli derrotó 3-1 a Fiorentina en la Jornada 3 de la Serie A, así que llega motivado a su debut en la Champions League contra Manchester City.

Con 9 puntos, el Napoli se ubica en la cima de la Serie A, por lo que no será un rival sencillo para Manchester City.

Manchester City vs Napoli: Datos a seguir en el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El Manchester City, que recibe a Napoli en la Jornada 1 de Champions League, solo ha perdido uno de nueve partidos en casa contra equipos italianos en competiciones de la UEFA.

El Manchester City permanece invicto en sus últimos 21 partidos de la Fase de Liga en casa, y ha marcado tres o más goles en 13 de los últimos 16 partidos ante su afición.

Erling Haaland ha marcado 49 tantos en sus 48 partidos de la Champions League. Podría convertirse en el décimo jugador en alcanzar la marca de los 50 goles.

El Napoli no ha ganado ninguno de sus últimos diez partidos fuera de casa contra equipos ingleses en competiciones de clubes de la UEFA.

Kevin De Bruyne enfrentará a su exequipo, Manchester City, tras pasar diez años en el equipo que dirige Pep Guardiola.