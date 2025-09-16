En la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025, Rayadas recibe al Alianza; te decimos cuándo y donde ver el partido.

Rayadas vs Alianza es uno de los partidos de la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup, que inicia el martes 16 de septiembre con la visita de Orlando Pride a Chorrillo.

Rayadas vs Alianza: ¿Cuándo ver a las regias en la Concacaf W Champions Cup?

El miércoles 17 de septiembre, Rayadas vs Alianza juegan el partido de la Jornada 3 de Concacaf W Champions Cup 2025, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Rayadas vs Alianza: ¿Dónde ver a las regias en la Concacaf W Champions Cup?

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido femenil Rayadas vs Alianza, duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Partido: Rayadas vs Alianza

Fase: Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025

Fecha: Miércoles 17 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega Rayadas al partido de la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025?

Rayadas llega a la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025 vs Gotham, luego de conseguir la victoria en la Liga MX Femenil sobre Toluca.

Rayadas suma 20 puntos en el quinto lugar de la tabla general de la Liga MX, y con ese momento recibirá al Alianza en la Concacaf W Champions Cup.

En su debut en la Concacaf W Champions Cup, la escuadra de Rayadas fue derrotada por Gotham FC en calidad de visitante, así que va por sus primeros puntos.

Alianza tampoco tiene puntos, pero suma un partido más como Rayadas, así que podría quedar eliminado muy pronto.

¿En qué grupo de la Concacaf W Champions Cup 2025 está Rayadas?

La Concacaf W Champions Cup 2025 inició el 19 de agosto, una competencia que enfrenta a 10 es cuadras en la segunda edición del torneo de clubes femeninos.

Rayadas integra el Grupo B de la Concacaf W Champions Cup 2025, que incluye al Gotham, Vancouver, Alianza y Spirit.

Así marcha el Grupo B de la Concacaf W Champions Cup: