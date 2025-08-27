Arrancó la actividad de la segunda ronda de la Carabao Cup y Raul Jiménez entró en acción este miércoles 27 de agosto al ser titular en el Fulham vs Bristol City.

El delantero mexicano respondió a la confianza de su equipo y marcó el segundo tanto de la victoria momentánea del Fulham, siendo este su primer tanto de la temporada.

Jiménez se quitó la marca, recibió el esférico y se dio la media vuelta para poder sacar un potente disparo imposible de atajar para el portero rival.

El golazo de Raúl Jiménez con el Fulham, miren cómo la baja en el área y la define de gran manera, sigue haciendo historia en Europa🇲🇽❤️



