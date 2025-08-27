Arrancó la actividad de la segunda ronda de la Carabao Cup y Raul Jiménez entró en acción este miércoles 27 de agosto al ser titular en el Fulham vs Bristol City.
El delantero mexicano respondió a la confianza de su equipo y marcó el segundo tanto de la victoria momentánea del Fulham, siendo este su primer tanto de la temporada.
Jiménez se quitó la marca, recibió el esférico y se dio la media vuelta para poder sacar un potente disparo imposible de atajar para el portero rival.
Nota en desarrollo, en breve más información.