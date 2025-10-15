La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 7; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 6 de la NFL en la que los Chiefs dieron un golpe de autoridad venciendo a Lions, siguen las acciones en la Semana 7.

NFL Semana 7: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 7 de la NFL será el jueves 16 de octubre, y sobre el emparrillado del Paycor Stadium se enfrentarán Steelers vs Bengals.

Steelers vs Bengals

Semana 7 de la NFL

Fecha: Jueves 16 de octubre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: FOX Sports y DAZN

NFL Semana 7: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 7 de la NFL se jugarán el domingo 19 de octubre, destacando el duelo Buccaners vs Lions.

Además Rams vs Jaguars disputarán el triunfo sobre el emparrillado del estadio Wembley de Londres, Inglaterra.

Jaguars vs Rams

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Network

Eagless vs Vikings

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Patriots vs Titans

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Panthers vs Jets

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Dolphins vs Bronwns

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Saints vs Bears

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Raiders vs Chiefs

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX y DAZN

Colts vs Chargers

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Giants vs Broncos

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Packers vs Cardinals

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN

Commanders vs Cowboys

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 5

Falcons vs 49ers

Semana 7 de la NFL

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 7: Horas y canales para ver el Monday Night

Con dos partidos termina el lunes 20 de octubre la actividad de la Semana 7 de la NFL.

Buccaners vs Lions

Semana 7 de la NFL

Fecha: Lunes 20 de octubre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+ y DAZN

Texans vs Seahawks