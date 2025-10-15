La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 7; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 6 de la NFL en la que los Chiefs dieron un golpe de autoridad venciendo a Lions, siguen las acciones en la Semana 7.
NFL Semana 7: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 7 de la NFL será el jueves 16 de octubre, y sobre el emparrillado del Paycor Stadium se enfrentarán Steelers vs Bengals.
Steelers vs Bengals
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Jueves 16 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN
NFL Semana 7: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 7 de la NFL se jugarán el domingo 19 de octubre, destacando el duelo Buccaners vs Lions.
Además Rams vs Jaguars disputarán el triunfo sobre el emparrillado del estadio Wembley de Londres, Inglaterra.
Jaguars vs Rams
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Network
Eagless vs Vikings
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Patriots vs Titans
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Panthers vs Jets
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Dolphins vs Bronwns
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Saints vs Bears
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Raiders vs Chiefs
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX y DAZN
Colts vs Chargers
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Giants vs Broncos
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Packers vs Cardinals
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN
Commanders vs Cowboys
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 5
Falcons vs 49ers
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 7: Horas y canales para ver el Monday Night
Con dos partidos termina el lunes 20 de octubre la actividad de la Semana 7 de la NFL.
Buccaners vs Lions
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Lunes 20 de octubre de 2025
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+ y DAZN
Texans vs Seahawks
- Semana 7 de la NFL
- Fecha: Lunes 20 de octubre de 2025
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+ y