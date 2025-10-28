Johan Vásquez y el Genoa necesitan con urgencia ganar en la Serie A; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Cremonese en la Jornada 9.

Johan Vásquez y el Genoa han tenido un pésimo inicio en la temporada de la Serie A, por lo que están obligados a sumar puntos en la Jornada 9 del torneo.

¿Cuándo juega el mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez recibe al Cremonese en la continuación de la Jornada 9 de la Serie A, el miércoles 29 de octubre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Johan Vásquez en la Serie A

El miércoles 29 de octubre de 2025, Genoa vs Cremonese se enfrentan en la Jornada 9 de la Serie A, partido en el que el mexicano Johan Vásquez podría ser titular.

El partido del Genoa está programado para iniciar a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano Johan Vásquez en la Jornada 9 de la Serie A vs Cremonese?

El partido Genoa de Johan Vásquez contra Cremonese, en la Jornada 9 de la Serie A, será transmitido a través de la plataforma Disney+ Premium.

Partido: Genoa vs Cremonese

Fase: Jornada 9 de la Serie A

Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Luigi Ferraris

Transmisión: Disney+ Premium

¿Cómo llega el Genoa y Johan Vásquez a la Jornada 9 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez perdió con Torino en la Jornada 8 de la Serie A, por lo que está necesitado de ganar a Cremonese para abandonar el sótano general, pues apenas suma tres puntos en el torneo.

Johan Vásquez ha jugado los ocho partidos completos de la Serie A con el Genoa, equipo en el que ha asumido el rol de capitán.

¿Cómo va Cremonese en la Serie A previo a su partido contra el Genoa de Johan Vásquez?

Cremonese, rival del Genoa en la Jornada 9 de la Serie A, empató 1-1 con Atalanta en su anterior partido del torneo italiano.

Con 11 puntos, Cremonese se ubica en la posición 11 de la Serie A, por lo que buscará sumar ante Genoa de Johan Vásquez.