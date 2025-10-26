Edson Álvarez y el Fenerbahce visitan al Gaziantep en la Superliga de Turquía; te decimos a qué hora y dónde ver el partido en la Jornada 10.

Edson Álvarez y el Fenerbahce se mantienen en la pelea por los primeros lugares de la Superliga de Turquía, mismo rol que juega el Gaziantep, por lo que se espera un partido cerrado en la Jornada 10.

¿Cuándo juega Edson Álvarez con Fenerbahce en la Jornada 10 de la Superliga de Turquía?

El Fenrebahce de Edson Álvarez visita al Gaziantpe en el cierre de la Jornada 10 de la Superliga de Turquía, el lunes 27 de octubre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Edson Álvarez en la Jornada 10 de la Superliga de Turquía

El lunes 27 de octubre de 2025, Gaziantep vs Fenerbahce se enfrentan en la Jornada 10 de la Superliga de Turquía, partido en el que el mexicano Edson Álvarez podría ser titular.

El partido del Fenerbahce está programado para iniciar a las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano al mexicano Edson Álvarez en la Superliga de Turquía?

El partido del Fenerbahce de Edson Álvarz contra Gaziantpe, en la Jornada 10 de la Superliga de Turquía será transmitido a través de la plataforma Disney+ y ESPN.

Partido: Gaziantep vs Fenerbahce

Fase: Jornada 10 de la Superliga de Turquía

Fecha: Lunes 27 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: SGaziantep Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega el Fenerbahce de Edson Álvarez a la Jornada 10 de la Superliga de Turquía?

El Fenerbahce de Edson ÁLvarez venció 2-1 el Karagümrük en la Jornada 9 de la Superliga turca.

Edson Álvarez arrancó como titular con el Fenerbahce en la Jornada 9 de la Superliga, y repitió en el once de su equipo en la victoria de 1-0 sobre Stuttgart, en la Europa League.

Con 19 puntos, el Fenerbahce de Edson Álvarez ocupa el tercer lugar en la Superliga de Turquía, competencia que domina el Galatasaray.

¿Cómo va el Gaziantep en la Superliga de Turquía previo a la Jornada 10?

El Gaziantep, rival del Fenerbahce en la Jornada 10 de la Superliga de Turquía, derrotó 3-2 Antalyaspor, en su anterior partido del torneo.

Con los puntos ganados, el Gazaintep se ubicó en la posición 4 de la Superliga turca con 17 puntos, dos menos que el Fenebahce.