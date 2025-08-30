Mateo Chávez y el AZ Alkmaar enfrentan en la Jornada 4 de la Eredivise al NAC; te damos el día, hora y canal para ver al mexicano.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez reaparece en la Eredivisie después de jugar los playoffs de la Conference League.

Día para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

Mateo Chávez y AZ Alkmaar visitan al NAC en la Jornada 4 de la Eredivisie, el domingo 31 de agosto de 2025.

Hora para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

A las 8:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido NAC vs AZ Alkmaar, en la Jornada 4 de la Eredivisie, con la posible participación del mexicano Mateo Chávez.

Canal para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

El partido de la Jornada 4 de la Eredivisie, NAC vs AZ Alkmaar, será transmitido por la plataforma Disney +.

Partido: NAC vs AZ Alkmaar

Fase: Jornada 4 de la Eredivisie

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 8:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Rat Verlegh

Transmisión: Disney +

¿Cómo llega AZ Alkmaar de Mateo Chávez a la Jornada 4 de la Eredivisie?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez no jugó su partido de la Jornada 3 en la Eredivisie, para concentrarse en su serie de playoffs de la Conference League.

Con dos partidos jugados en la Eredivisie, el AZ Alkmaar ocupa el noveno lugar de la competencia con 4 puntos.

El AZ Alkmaar necesita sumar en la cancha del NAC para no rezagarse en la tabla general de la Eredivise,

¿Cómo quedó el AZ Alkmmar en la ida de los playoffs de la Conference League?

El AZ Alkmaar goleó 4-1 a Levski Sofia en el partido de vuelta de los playoffs de la Conference League, partido en el que Mateo Chávez no tuvo minutos.

Mateo Chávez tendrá su debut europeo con el AZ Alkmaar, equipo qu recibirá al Slovan Bratislava y viajará a Londres para enfrentar al Crystal Palace.

Sus demás rivales serán el Jagiellonia Białystok de Polonia, el Drita FC de Kosovo y el AEK Larnaca de Chipre.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez tendrá un cuarto juego en casa frente al Shelbourne de Irlanda.