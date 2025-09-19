El Anderlecht del Chino Huerta se mide con el Antwerp en la Jornada 8 de la Liga de Bélgica; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido del mexicano.

El Anderlecht recibe al Antwerp en busca de mejorar su lugar en la tabla de posiciones de la Liga de Bélgica, partido en el que el mexicano Chino Huerta podría ver acción.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta y el Anderlecht serán anfitriones del Antwerp, el sábado 20 de septiembre, en la Jornada 8 de la Liga de Bélgica.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Anderlecht vs Antwerp, partido en el que el Chino Huerta busca ayudar a ganar en la Jornada 8 de la Liga de Bélgica.

Canal para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

El partido Anderlecht del Chino Huerta vs Anrwerp será transmitido en México a través de la plataforma DAZN.

Partido: Anderlecht vs Antwerp

Fase: Jornada 8 de la Liga de Bélgica

Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lotto Park

Transmisión: DAZN

¿Cómo llega Anderlecht del Chino Huerta a la Jornada 8 de la Liga de Bélgica?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica, y se mantiene en la disputa por los primeros lugares de la competencia.

El Chino Huerta y Anderlecht no jugaron su partido de la Jornada 5 de la Liga de Bélgica, y con ese juego pendiente, suman 10 unidades en el torneo.

El Anderlecht ocupa el quinto lugar de la Liga de Bélgica, a 7 puntos del líder Unión Saint-Gilloise.

¿Cómo va el Antwerp en la Liga de Bélgica?

El Antwerp, rival del Anderlecht en la Jornada 8 de la Liga de Bélgica, llega como octavo general con nueve puntos en su cuenta.

En la Jornada 7 de la Liga de Bélgica, el Antwerp fue derrotado 1-2 por el Gent.