Se confirmó la muerte de Alejandro Burillo Azcárraga a los 75 años de edad. Su figura, ligada durante décadas a la toma de decisiones dentro de la hoy Liga MX, fue determinante para moldear estructuras que hoy siguen vigentes. Más allá de los reflectores, su trabajo influyó directamente en la forma en que se concibe, organiza y proyecta el futbol mexicano.

Durante los años noventa y principios de los dos mil, Alejandro Burillo Azcárraga estuvo asociado a una etapa de transformación dentro del futbol mexicano. Desde posiciones estratégicas, participó en procesos que buscaban modernizar la gestión deportiva, profesionalizar áreas clave y fortalecer la competitividad de los equipos mexicanos tanto a nivel local como internacional.

Uno de los aportes más significativos de su legado fue su participación en la consolidación de la Selección Mexicana como un proyecto estructurado a largo plazo. Su visión ayudó a sentar las bases de una planeación más sólida, donde el desarrollo de talento y la preparación integral de los jugadores comenzaron a tomar mayor relevancia dentro del entorno del Tri.

El CAR; la herencia de Alejandro Burillo Azcárraga al futbol mexicano

Uno de los proyectos más emblemáticos de Alejandro Burillo Azcárraga fue la creación del Centro de Alto Rendimiento (CAR), un espacio diseñado la preparación de las selecciones nacionales en todas sus categorías.

La implementación del CAR representó un antes y un después en la manera en que México preparaba a sus representativos nacionales. Bajo esta lógica, se comenzó a trabajar con mayor orden, infraestructura y visión de futuro, elementos que hoy son considerados indispensables para competir en el escenario internacional. Un gran legado de Alejandro Burillo Azcárraga para el futbol mexicano.

Además de su impacto en selecciones, su influencia también se dejó sentir a nivel de clubes, participando en una etapa donde el futbol mexicano buscaba consolidarse como una liga más organizada y atractiva.

El CAR es el mayor legado de Alejandro Burillo Azcárraga al futbol mexicano (MEXSPORT)

El legado de Alejandro Burillo Azcárraga en el futbol mexicano

Con el paso de los años, muchas de las decisiones y proyectos impulsados por Alejandro Burillo Azcárraga continuaron dando frutos, reflejándose en la evolución del futbol mexicano.

Hoy, el fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga no solo representa la pérdida de un personaje influyente, sino también el cierre de una etapa en la historia del futbol mexicano.

El balompié nacional despide a una figura que, desde la dirigencia, ayudó a construir las bases de lo que hoy es el la Liga MX. La historia lo recordará como uno de los hombres que entendió la importancia de planear, invertir y transformar el futbol más allá de la cancha.