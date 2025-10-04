El Anderlecht del Chino Huerta recibe al Standard Lieja en la Jornada 10 de la Liga de Bélgica; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido.

El Anderlecht busca acercarse al líder de la Liga de Bélgica venciendo a Standard Lieja, partido en que el mexicano Chino Huerta podría ver acción.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica?

El Chino Huerta y el Anderlecht reciben el domingo 5 de octubre al Standard Lieja, en la Jornada 10 de la Liga de Bélgica.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

A las 5:30 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Anderlecht vs Standard Lieja, cita en la que el Chino Huerta buscaría ayudar a su equipo a sumar los tres puntos en la Liga de Bélgica.

Canal para ver al Chino Huerta con el Anderlecht en la Liga de Bélgica

El partido del Anderlecht del Chino Huerta será transmitido a través de la plataforma DAZN.

Partido: Anderlecht vs Standard Lieja

Fase: Jornada 10 de la Liga de Bélgica

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 5:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lotto Park

Transmisión: DAZN

¿Cómo llega Anderlecht al partido de la Jornada 10de la Liga de Bélgica?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica, paso que buscan mantener en la Jornada 10 vs Standard Lieja.

El Chino Huerta y Anderlecht empataron 1-1 con Leuven en partido de la Jornada 9 de la Liga de Bélgica.

El Anderlecht suma 15 puntos en la Liga de Bélgica y ocupa el cuarto lugar de la competencia, aunque el líder los supera por 8 unidades.

¿Cómo le fue ha ido al Chino Huerta en la temporada de la Liga de Bélgica?

Después de no jugar en los primeros tres partidos de la Liga de Bélgica, el Chino Huerta ha tenido minutos en el resto de los partidos de la competencia.

El Chino Huerta suele ser uno de los jugadores constantes en las alineaciones del Anderlecht en la Liga de Bélgica, aunque sólo ha anotado un gol.