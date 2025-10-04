La Jornada 8 de la Eredivisie enfrenta a AZ Alkmaar de Mateo Chávez con el Telstar; te decimos fecha, horario y dónde ver al equipo del futbolista mexicano.

Mateo Chávez volvió a la actividad con el AZ Alkmaar en el partido más reciente de su equipo, y confía en jugar en la Jornada 8 contra el Telstar.

Fecha para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

El domingo 5 de octubre se miden AZ Alkmaar de Mateo Chávez vs Telstar, en la Jornada 8 de la Eredivisie

Horario para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

A las 8:45 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Mateo Chávez, quien con AZ Alkmaar recibe al Telstar en la Jornada 8 de la Eredivisie.

¿Dónde ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

Disney+ y ESPN 3 transmitirá el partido AZ Alkmaar vs Telstar, el domingo 5 de octubre a las 8:45 horas, como parte de la Jornada 8 de la Eredivisie.

Partido: AZ Alkmaar vs Telstar

Fase: Jornada 8 de la Eredivisie

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 8:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: AFAS Stadion

Transmisión: Disney+ y ESPN 3

¿Cómo le fue al AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Jornada 7 de la Eredivisie?

En la Jornada 7 de la Eredivise, el AZ Alkmaar perdió 1-2 con el NEC, en un partido en el equipo del mexicano Mateo Chávez fue incapaz de sumar.

Mateo Chávez ingresó de cambio al partido del AZ Alkmaar, completando 26 minutos después de cuatro juegos sin participar.

El AZ Alkmaar se quedó en 12 puntos en el quinto lugar de la Eredivisie, a siete puntos del líder Feyenoord.

¿Cómo le fue al AZ Alkmaar en su debut en la Conference League?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez debutó en la Conference League visitando al AEK Larnaka de Chipre, como parte de la Jornada 1 del torneo, el jueves 2 de octubre.

Mateo Chávez tuvo minutos en la derrota del AZ Alkmaar con el AEK Larnaka, partido que terminó 4-0 a favor del equipo de Chipre.