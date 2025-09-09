Isaac del Toro está de vuelta sobre su bicicleta en busca del triunfo en el Giro de la Toscana 2025; te decimos la hora y cómo seguir al ciclista mexicano.

El Giro de la Toscana 2025 se corre el miércoles 10 de septiembre, e Isaac del Toro saldrá con la mente puesta en ganar su competencia número 11 de la temporada.

Después de su gran participación en el Giro de Italia 2025, Isaac del Toro no ha dejado de pedalear con el objetivo de tomar mayor experiencia.

Hora para seguir a Isaac del Toro en el Giro de la Toscana 2025

El Giro de la Toscana 2025, con Isaac del Toro como protagonista, inicia el miércoles 10 de septiembre a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir a Isaac del Toro en el Giro de la Toscana 2025?

La transmisión del Giro de la Toscana 2025 no está confirmada para México, competencia en la que el ciclista Isaac del Toro confía en repetir una buena actuación sobre su bicicleta.

Evento: Giro de la Toscana 2025

Fase: Única etapa

Recorrido: Salida y meta en Pontedera (189, 4 km)

en Pontedera (189, 4 km) Fecha: Miércoles 10 de septiembre de 2025

Horario: 3 de la mañana, tiempo del centro de México

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Isaac del Toro al Giro de la Toscana 2025?

Isaac del Toro conquistó el GP Industria & Artigianato y alcanzó su décima victoria, el domingo 7 de septiembre de 2025.

El ciclista mexicano Isaac del Toro, se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el GP Industria & Artigianato, tras completar el recorrido de 196.3 kilómetros con un tiempo de 04:32:47.

Así es el recorrido del Giro de la Toscana 2025

El Giro de la Toscana 2025, que correrá Isaac del Toro el miércoles 10 de septiembre, volverá a tener salida y meta en Pontedera con un total de 189,4 kilómetros de recorrido.

El momento clave del Giro de la Tocana 2025 será el circuito del Monte Serra, que los corredores afrontarán en dos ocasiones después de un doble paso previo por La Tabaccaia.

La dureza de esta ascensión convierte la carrera en terreno ideal para escaladores, aunque el desenlace será llano, lo que abre la puerta a otro tipo de resultado.