La Liga Mexicana de Béisbol busca nuevo campeón mismo que saldrá de la Serie del Rey 2025 que se disputará entre los Diablos Rojos, vigentes monarcas, y Charros de Jalisco.

Los Escarlatas tienen la gran labor de defender el título que ganaron el año pasado y de esta manera lograr el bicampeonato de la LMB, de la mano de Lorenzo Bundy.

Por su parte, los de Jalisco llegan con la intención de romper una sequía de 54 años en el circuito veraniego por lo que Benjamín Gil tendrá el reto de ser campeón de LMB y LMP en una misma temporada.

Diablos Rojos vs Charros de Jalisco: ¿A qué hora y dónde ver el Juego 1 de la Serie del Rey 2025?

Diablos Rojos y Charros de Jalisco se enfrentarán por primera vez en una Serie del Rey 2025 de la LMB, en un duelo que echará chispas en los diamantes de la Ciudad de México y Jalisco.

El primer duelo de la Serie del Rey 2025 se disputará el miércoles 10 de septiembre a las 7pm en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Partido: Diablos Rojos vs Charros de Jalisco

Sede: Estadio Alfredo Harp Helú

Fecha: Miércoles 10 de septiembre

Horario: 7pm, tiempo del Centro de México

Dónde ver: LMB TV, Disney+, Caliente TV, Claro Sports, TV Azteca Digital, Canal 6, Canal 22

Ambas novenas están listas para la pelea por el título: Diablos va por su trofeo 18 mientras que Charros va apenas por su tercera Copa Zaachila, misma que no gana desde 1971.

Que no te agarren fuera de base 🏃‍♂️



Así se jugará la Serie del Rey 2025 presentada por @G500Mx



Aparta las fechas en el 🗓️ #CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/lImVI7ePZP — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 7, 2025

¿Cómo llegaron Diablos Rojos y Charros de Jalisco a la Serie del Rey 2025?

Diablos Rojos se metió por segundo año consecutivo a la Serie del Rey tras vencer en 6 juegos a los Piratas de Campeche, para así coronarse bicampeones de la zona sur de la LMB.

Por su parte, Charros de Jalisco se metió a la Serie del Rey, después de 54 años de no hacerlo, tras vencer en cinco juegos a los Sultanes de Monterrey.

El nuevo campeón se definirá cuando un equipo gane 4 de 7 juegos posibles del circuito veraniego en México.