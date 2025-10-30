La Jornada 17 de la Liga MX Femenil enfrentará a León vs Pumas; te decimos día, hora y canal para ver el partido entre felinas.

León vs Pumas es un partido vital para ambas escuadras, que aún aspiran a calificar a la Liguilla de la Liga MX Femenil en la Jornada 17.

León vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil

León vs Pumas chocan el sábado 1 de noviembre en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

León vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil

El partido León vs Pumas en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México.

León vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil

Las plataformas Tubi y FOX One transmitirán el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, León vs Pumas.

Partido: León vs Pumas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi y FOX One

¿Cómo llega León a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil vs Pumas?

León se mantiene en la pelea por la calificación a la Liguilla del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, por lo que las esmeraldas están obligadas a vencer a Pumas en la Jornada 17.

En la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, León perdió 1-3 en la cancha de Rayadas de Monterrey, para quedarse en 24 puntos, como noveno lugar del Apertura 2025.

¿Cómo va Pumas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Pumas, rival de León en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, se mantiene en décimo lugar del Apertura 2025, aún con posibilidades de calificar a la Liguilla.

En la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, Pumas empató 2-2 con las Bravas del FC Juárez, rezagándose en su camino a la Liguilla del Apertura 2025.

Pumas femenil ha perdido muchos puntos valiosos en su cancha, lo que obliga a la escuadra universitaria a ganar en León.