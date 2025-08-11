Chivas y Santos se enfrentan en el Estadio Corona en la Jornada 4 de la Liga MX; Aquí puede seguir las acciones del partido en vivo.

Tanto Chivas como Santos tuvieron una muy mala actuación en la Leagues Cup, aunque también se debe decir que no han tenido un buen arranque en este Apertura 2025, tampoco.

Santos ha ganado solo un encuentro, y perdido dos, por lo que se encuentran en el lugar 12 con apenas 3 puntos. Una realidad muy parecida a la del Rebaño, pues tienen las mismas unidades, sin embargo cuentan con un partido pendiente.

Santos vs Chivas: Alineaciones probables

Santos: Acevedo; Ortega, Amione, Balanta; Abella, Guemez, López, Echeverria; Sordo, Barticciotto, Villalba.

Chivas: Rangel; Aguirre, Romo, José Castillo; Mozo, Govea, Gutiérrez, González, Pulido, Alvarado, Cowell