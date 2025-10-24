En la Jornada 15 de la Liga MX se jugará el Clásico Tapatío, Chivas vs Atlas; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Atlas buscan afianzarse en la zona de calificación al Play-In, así que el resultado de su partido en la Jornada 15 de la Liga MX será fundamental, rumbo a ese objetivo.

Chivas vs Atlas: Pronóstico del Clásico Tapatío de la Liga MX

Chivas y Atlas suelen ofrecer partidos parejos, pero el pronóstico en el Clásico Tapatío de la Jornada 15 de la Liga MX, es que el Rebaño ganará 3-2 a los Zorros.

Chivas vs Atlas: Posibles alineaciones del Clásico Tapatío de la Liga MX

Chivas saldrá con esta posible alineación al Clásico Tapatío de la Liga MX contra Atlas.

Raúl Rangel Diego Campillo Lus Romo José Castillo Daniel Aguirre Omar Govea González Bryan González Roberto Alvarado Armando Gonzalez Efraín Álvarez

Atlas buscará la victoria en el Clásico Tapatío de la Liga MX ante Chivas, con esta posible alineación.

Camilo Vargas Adrián Mora Matheus Doria Paulo Ramírez Gaddi Aguirre Gustavo Ferrareis Víctor Ríos Diego González Uros Djurdjevic Mateo García Sergio Hernández

Chivas vs Atlas: Día y hora para ver el Clásico Tapatío de la Liga MX

Chivas vs Atlas se enfrentan el sábado 25 de octubre en la Jornada 15 de la Liga MX, en una edición más del Clásico Tapatío, a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Atlas: Canal para ver el Clásico Tapatío de la Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Atlas en la Jornada 15 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Chivas vs Atlas

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Atlas al Clásico Tapatío de la Liga MX?

Chivas fue frenado por el Querétaro en la Jornada 14 de la Liga MX, así que llega con una derrota al Clásico Tapatío contra Atlas.

Con marcador de 0-1, Chivas perdió la oportunidad de acercarse a la calificación directa a la Liguilla del Apertura 2025, y se ubica en el octavo lugar de la Liga MX con 20 puntos en su cuenta.

Atlas se mantiene en la lucha por la clasificación al Play-In de la Liga MX el Apertura 2025, pero necesita ganar el Clásico Tapatío ante Chivas.

Con 16 puntos, Atlas está ubicado en la posición 11 de la Liga MX.