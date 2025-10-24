Brentford vs Liverpool se encuentran en la Jornada 9 de la Premier League; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Liverpool suma tres derrotas consecutivas en la Premier League, situación que buscará enderezar en la Jornada 9 contra el Brentford.

Brentford vs Liverpool saltarán a la cancha el sábado 25 de octubre, para jugar su partido de la Jornada 9 de la Premier League.

En punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, Brentford recibe al Liverpool, que busca acercarse de nuevo a la cima de la Premier League.

Brentford vs Liverpool: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de la Premier League?

La señal de HBO MAX transmitirá el partido Brentford vs Liverpool, como parte de la Jornada 9 de la Premier League.

Partido : Brentford vs Liverpool

: Fase: Jornada 9 de la Premier League

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Gtech Community Stadium

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Liverpool a la Jornada 9 de la Premier League vs Brentford?

Liverpool perdió 1-2 con Manchester United en la Jornada 9 de la Premier League, para alejarse más del liderato de la Premier League.

Con tres derrotas en fila en la Premier League, Liverpool se estancó en 15 puntos, en el tercer lugar de la competencia, a cuatro unidades del lider, Arsenal.

Sin embargo, Liverpool tomó confianza previo a su partido de la Premier League contra Brentford, gracias al triunfo de 5-1 sobre el Frankfurt en la Jornada 3 de la Champions League.

¿Cómo va el Brentford previo al partido contra Liverpool en la Premier League?

El Brentford, rival de Liverpool en la Jornada 9 de la Premier League, suma 10 puntos en la posición 13 de la competencia inglesa.

En la Jornada 8 de la Premier League, el Brentford sacó una valiosa victoria de 2-0 sobre el Westham, por lo que no será un rival sencillo para Liverpool, que pese a todo, llega como favorito para sumar los tres puntos.