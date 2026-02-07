Cruz Azul vs América se miden en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, el lunes 9 de febrero. Transmite ViX a las 15:45 horas.

  • Partido: Cruz Azul vs América
  • Fase: Jornada 8 Liga MX Femenil
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026
  • Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Unidad Deportiva Centenario
  • Transmisión: ViX

Cruz Azul vs América: Día para ver la Jornada 8 de Liga MX Femenil

El lunes 9 de febrero de 2026 arranca la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con el partido Cruz Azul vs América.

Cruz Azul vs América: Hora para ver la Jornada 8 de Liga MX Femenil

El partido Cruz Azul vs América de Ángel Villacampa iniciará a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs América: Canal para ver la Jornada 8 de Liga MX Femenil

El partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil, Cruz Azul vs América, será transmitido por ViX.

¿Cómo les fue a Cruz Azul y Chivas en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul perdió 2-4 en la cancha de Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Con 28 puntos, Cruz Azul se ubica en la séptima posición del torneo femenil.

América vio frenado su paso triunfal en la Jornada 7 de Liga MX Femenil, tras empatar 1-1 en cancha del FC Juárez.

Las Águillas llegaron a 38 puntos en el tercer lugar de la Liga MX Femenil.