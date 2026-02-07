Cruz Azul vs América se miden en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, el lunes 9 de febrero. Transmite ViX a las 15:45 horas.
- Partido: Cruz Azul vs América
- Fase: Jornada 8 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: ViX
Cruz Azul vs América: Día para ver la Jornada 8 de Liga MX Femenil
El lunes 9 de febrero de 2026 arranca la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con el partido Cruz Azul vs América.
Cruz Azul vs América: Hora para ver la Jornada 8 de Liga MX Femenil
El partido Cruz Azul vs América de Ángel Villacampa iniciará a las 13:45 horas, tiempo del centro de México.
Cruz Azul vs América: Canal para ver la Jornada 8 de Liga MX Femenil
El partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil, Cruz Azul vs América, será transmitido por ViX.
¿Cómo les fue a Cruz Azul y Chivas en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?
Cruz Azul perdió 2-4 en la cancha de Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.
Con 28 puntos, Cruz Azul se ubica en la séptima posición del torneo femenil.
América vio frenado su paso triunfal en la Jornada 7 de Liga MX Femenil, tras empatar 1-1 en cancha del FC Juárez.
Las Águillas llegaron a 38 puntos en el tercer lugar de la Liga MX Femenil.